Це був чудовий спосіб повернутися: Шелестюк – про дострокову перемогу над Лівсі
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) оцінив своє повернення на ринг після трирічної перерви.
Цитує боксера The Ring.
Непереможний українець у другому раунді нокаутував американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).
"Дуже радий повернутися на ринг. Відчував себе бадьорим, зосередженим, і все пройшло саме так, як ми і планували.
Я контролював бій з самого початку і завершив його видовищним нокаутом у другому раунді. Це був чудовий спосіб відзначити моє повернення до боксу.
Зараз план полягає в тому, щоб залишатися активним, повернутися до світових рейтингів усіх чотирьох основних організацій і заробити шанс на титул чемпіона світу – і виграти його", – розповів Шелестюк.
39-річний Шелестюк ставав чемпіоном світу 2011 року. На Олімпійських іграх у Лондоні здобув бронзову медаль.
Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.
Зазначимо, що останній до цього офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.