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Це був чудовий спосіб повернутися: Шелестюк – про дострокову перемогу над Лівсі

Олександр Булава — 23 липня 2025, 18:13
Це був чудовий спосіб повернутися: Шелестюк – про дострокову перемогу над Лівсі
Тарас Шелестюк
RingMagazine.com

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) оцінив своє повернення на ринг після трирічної перерви.

Цитує боксера The Ring.

Непереможний українець у другому раунді нокаутував американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).

"Дуже радий повернутися на ринг. Відчував себе бадьорим, зосередженим, і все пройшло саме так, як ми і планували.

Я контролював бій з самого початку і завершив його видовищним нокаутом у другому раунді. Це був чудовий спосіб відзначити моє повернення до боксу.

Зараз план полягає в тому, щоб залишатися активним, повернутися до світових рейтингів усіх чотирьох основних організацій і заробити шанс на титул чемпіона світу – і виграти його", – розповів Шелестюк.

39-річний Шелестюк ставав чемпіоном світу 2011 року. На Олімпійських іграх у Лондоні здобув бронзову медаль.

Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.

Зазначимо, що останній до цього офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

Тарас Шелестюк

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