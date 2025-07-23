Це був чудовий спосіб повернутися: Шелестюк – про дострокову перемогу над Лівсі

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) оцінив своє повернення на ринг після трирічної перерви.

Цитує боксера The Ring.

Непереможний українець у другому раунді нокаутував американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).

"Дуже радий повернутися на ринг. Відчував себе бадьорим, зосередженим, і все пройшло саме так, як ми і планували.

Я контролював бій з самого початку і завершив його видовищним нокаутом у другому раунді. Це був чудовий спосіб відзначити моє повернення до боксу.

Зараз план полягає в тому, щоб залишатися активним, повернутися до світових рейтингів усіх чотирьох основних організацій і заробити шанс на титул чемпіона світу – і виграти його", – розповів Шелестюк.