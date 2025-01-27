Бій Шелестюка у Монреалі скасували

Бій українського боксера напівсередньої ваги Тараса Шелестюка (19-0-1, 13 КО) з аргентинцем Крістіаном Хавʼєром Аялою (13-2-1, 4 КО) скасували.

Про це повідомив боксер на своїй сторінці в Instagram.

"Бій 30 січня в Монреалі скасовано через травму суперника", – розповів Шелестюк.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.