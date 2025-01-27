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Бій Шелестюка у Монреалі скасували

Олександр Булава — 27 січня 2025, 14:37
Тарас Шелестюк заявив про скасування свого наступного поєдинку
Тарас Шелестюк
instagram.com/tarasshelestyuk/

Бій українського боксера напівсередньої ваги Тараса Шелестюка (19-0-1, 13 КО) з аргентинцем Крістіаном Хавʼєром Аялою (13-2-1, 4 КО) скасували.

Про це повідомив боксер на своїй сторінці в Instagram.

"Бій 30 січня в Монреалі скасовано через травму суперника", – розповів Шелестюк.

Зазначимо, що останній на цей час офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

У серпні минулого року Шелестюк висловив готовність до реваншу.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

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