Визначився наступний суперник Шелестюка
Тарас Шелестюк
Інстаграм
Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) свій наступний бій проти еквадорця Андреса Муньйоса (14-1-1, 10 КО).
Про це розповів боєць в Інстаграм.
Поєдинок відбудеться 8 серпня в Еквадорі. На кону стоятиме титул вакантний чемпіона WBO International у напівсередній вазі.
Нагадаємо, що у своєму останньому бою (8 листопада 2025 року) українець переміг за роздільним рішенням суддів венесуельця Ентоні Саеса.
Раніше Шелестюк розповів, з ким би хотів розділити один ринг.