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Визначився наступний суперник Шелестюка

Олександр Булава — 2 серпня 2026, 08:31
Визначився наступний суперник Шелестюка
Тарас Шелестюк
Інстаграм

Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) свій наступний бій проти еквадорця Андреса Муньйоса (14-1-1, 10 КО).

Про це розповів боєць в Інстаграм.

Поєдинок відбудеться 8 серпня в Еквадорі. На кону стоятиме титул вакантний чемпіона WBO International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою (8 листопада 2025 року) українець переміг за роздільним рішенням суддів венесуельця Ентоні Саеса.

Раніше Шелестюк розповів, з ким би хотів розділити один ринг.

Тарас Шелестюк

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