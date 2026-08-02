Визначився наступний суперник Шелестюка

Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) свій наступний бій проти еквадорця Андреса Муньйоса (14-1-1, 10 КО).

Про це розповів боєць в Інстаграм.

Поєдинок відбудеться 8 серпня в Еквадорі. На кону стоятиме титул вакантний чемпіона WBO International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою (8 листопада 2025 року) українець переміг за роздільним рішенням суддів венесуельця Ентоні Саеса.

Раніше Шелестюк розповів, з ким би хотів розділити один ринг.