Шелестюк назвав боксерів, з якими хотів би провести бій

Український боксер першої напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (21-0, 12 КО) розповів про те, з ким хотів би провести свій наступний бій.

Слова 40-річного спортсмена наводить пресслужба Федерації боксу України.

"У моїй ваговій категорії зараз багато боксерів які перейшли зі 140 паундів (63,5 кг). Це і Раян Гарсія, Девід Хейні, Хосе Рамірес. Мені було б цікаво боксувати з ними. Я б хотів, наприклад побоксувати з Хейні, він технічний боксер. Я шульга, він правша. Я ще з аматорського боксу люблю боксувати з такими боксерами, коли тобі треба віднайти ключик до нього. Він дуже розумний боксер.

З Гарсією теж було б цікаво. Я зв'язувався з менеджером Хосе Раміреса, кажу: "це буде гарний тест для вас побоксувати зі мною", але вони не зацікавились. Ми тренувались разом у Фредді Роача, спарингували разом. І він пропускав багато, навіть коли був в найкращій формі. Для мене це був би гарний поєдинок, але я думаю, що вони вже на тій стадії, коли не хочуть ризикувати з Шелестюком, а хочуть одразу боксувати за титул. Тобто, їм краще вийти і заробити більше грошей, ніж більше проблем зі мною. Це боксерський бізнес, на жаль, він грає не в найкращу сторону для моєї профі кар'єри", – заявив боксер.