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Український боксер проведе титульний бій в Еквадорі

Софія Кулай — 21 липня 2026, 07:32
Український боксер проведе титульний бій в Еквадорі
Тарас Шелестюк
instagram.com/tarasshelestyuk

Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) розкрив деталі свого наступного бою.

40-річний боєць повернеться у ринг 8 серпня в Еквадорі та проведе титульний бій за пояс чемпіона WBO International у напівсередній вазі.

"Відзначте у своїх календарях – 8 серпня. Я радий оголосити, що буду битися за титул чемпіона WBO International у напівсередній вазі в Манті, Еквадор.

Дуже дякую CAPITALBOX та Даніелю Кадені за допомогу в організації цього титульного бою після того, як я звернувся до них, а також WBO за надану мені можливість позмагатися за ще один титул. Погнали", – написав Шелестюк.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою (8 листопада 2025 року) українець переміг за роздільним рішенням суддів венесуельця Ентоні Саеса.

Раніше Шелестюк розповів, з ким би хотів розділити один ринг.

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