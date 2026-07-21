Український боксер проведе титульний бій в Еквадорі
Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) розкрив деталі свого наступного бою.
40-річний боєць повернеться у ринг 8 серпня в Еквадорі та проведе титульний бій за пояс чемпіона WBO International у напівсередній вазі.
"Відзначте у своїх календарях – 8 серпня. Я радий оголосити, що буду битися за титул чемпіона WBO International у напівсередній вазі в Манті, Еквадор.
Дуже дякую CAPITALBOX та Даніелю Кадені за допомогу в організації цього титульного бою після того, як я звернувся до них, а також WBO за надану мені можливість позмагатися за ще один титул. Погнали", – написав Шелестюк.
Нагадаємо, що у своєму останньому бою (8 листопада 2025 року) українець переміг за роздільним рішенням суддів венесуельця Ентоні Саеса.
Раніше Шелестюк розповів, з ким би хотів розділити один ринг.