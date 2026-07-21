Український боксер проведе титульний бій в Еквадорі

Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) розкрив деталі свого наступного бою.

40-річний боєць повернеться у ринг 8 серпня в Еквадорі та проведе титульний бій за пояс чемпіона WBO International у напівсередній вазі.

"Відзначте у своїх календарях – 8 серпня. Я радий оголосити, що буду битися за титул чемпіона WBO International у напівсередній вазі в Манті, Еквадор.

Дуже дякую CAPITALBOX та Даніелю Кадені за допомогу в організації цього титульного бою після того, як я звернувся до них, а також WBO за надану мені можливість позмагатися за ще один титул. Погнали", – написав Шелестюк.