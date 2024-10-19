Головред vRINGe.com: Нічого хорошого на Ломаченка не чекає

На думку Антона Горюнова, в громадському житті Василю варто взяти приклад зі свого друга і кума Олександра Усика.

Минулого тижня боксерский інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон разом з головним редактором спеціалізованого міжнародного проекту vRINGe.com Антоном Горюновим спробував розібратися, чи час Василю йти, які помилки він допустив впродовж боксерської кар’єри та що чекає Ломаченка в майбутньому.

– Пане Антоне, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз?

– Тільки в тому випадку, якщо у нього дійсно зникли бажання і мотивація проходити ще одну виснажливу підготовку і продовжувати кар'єру. А такі чутки та розмови явно виникли не на порожньому місці. Без цієї "іскри" нічого хорошого на Василя не чекає.

– Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– Знову ж таки, лише за наявності відповідного бажання. Василь багаторазово нарікав, що найсильніші колеги з тих чи інших причин не хочуть виходити з ним у ринг. І ось коли така можливість з'явилася, він відмовився від бою із зірковим Джервонтою Девісом. Мені здається, це багато про що говорить.

– Ломаченко потрапить до Залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички?

– Однозначно, Ломаченко буде у Залі слави боксу. Якщо цього року туди потрапив Ріккі Хеттон, а наступного номінують Шона Портера, які на профірингу досягли значно менше за Василя, то сумнівів бути тут не може. За новими правилами IBHOF (Міжнародного залу боксерської слави), для номінації після закінчення кар'єри має пройти щонайменше 3 роки (за попередніми правилами – 5 років). Я думаю, Ломаченко буде номінований негайно після цього терміну.

Василь Ломаченко Getty Images

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше: в аматорському боксі чи на професійному рингу?

– На мій погляд, Ломаченко вже увійшов в історію як один із найкращих боксерів-аматорів усіх часів. А ось про його професійну кар'єру я такого ж сказати не можу. У нього, безумовно, було все необхідне, щоб стати великим профі, але через ті чи інші причини реалізувати свій величезний потенціал у цій частині кар'єри не вдалося.

– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічна помилка Василя з його батьком?

– Зараз про це можна лише здогадуватись. Особисто моя думка: ще один 4-річний олімпійський цикл не зробив Ломаченка сильнішим, як боксера. І цей час йому дуже знадобився б у професіоналах. З іншого боку, його ім'я набуло ще більшої ваги з переходом у профі. Легендарний боксерський промоутер Боб Арум згодом був готовий зі шкіри вилізти, аби задовольнити бажання боксера відразу ж битися за світовий титул. Хоча, не виключаю, що якби Ломаченки мали можливість повернути час назад, то зараз вони б вчинили інакше.

– Чи потрібно було Ломаченку з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профі-рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул, Василь програв – багато у чому через недосвідченість Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Звичайно, досвіду їхньому тандему на ранньому етапі і особливо в бою з Салідо не вистачило. Але в мене великі сумніви, що Василю вдалося б спрацюватись з кимось, окрім батька – враховуючи їхні стосунки та характер боксера.

– Що чекає на Ломаченка в Україні? Він залишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку", чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

– Тут не беруся загадувати. Я думаю, на якомусь етапі мало хто вірив, що й Усик зробить такий рішучий поворот у поглядах, а зараз уже важко повірити, що колись могло бути інакше. Дуже сподіваюся, що Василь наслідуватиме приклад кума. Хоча, звичайно, це його життя, його рішення та, відповідно, відповідальність.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець