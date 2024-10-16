"Було б цікаво, щоб Ломаченко як офіцер запасу потрапив під мобілізацію"

На думку засновника журналу "Ринг" Ігоря Вітька, Василь лишиться з "московським патріархатом у голові".

Минулого тижня боксерский інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Василь Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон разом із засновником та багаторічним головним редактором українського журналу "Ринг" Ігорем Вітьком спробував розібратися, чи час Василю йти, які помилки він допустив впродовж боксерської кар’єри та що чекає на Ломаченка в майбутньому.

– Пане Ігоре, як вважаєте, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Можливо, є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– Що Василь втрачає, продовживши кар’єру? Будемо відвертими: шляху, який він планував у профі-боксі, в нього не вийшло. Але з будь-якої точки зору це все одно вражаючий шлях. І зараз ще одна поразка погоди вже не зробить. Нічого не зіпсує. А перемога зайвою точно не буде, як і додаткова цифра на банківському рахунку.

– Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички?

– Потрапить 100-відсотково. А коли – це вже не так і важливо. Та й що таке "Зал слави"? Ну такий-собі музейчик… Не думаю, що присутність у ньому так важлива в принципі.

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше, в аматорському боксі чи на професійному рингу?

– Гадаю, що в аматорському досягнення виявились вагомішими.

– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічна помилка Василя з його батьком?

– Звісно, часу було б більше, але стратегічною помилкою було не це. Вважаю, що була деяка "зверхність" до профі-боксу в цілому. Недостатнє розуміння його особливостей і законів функціонування. Це призвело до помилок різного направлення. Усе це завадило стати справжньою зіркою світового рівня, збираючи повні зали і рекордні PPV. І, в підсумку, розкрити весь потенціал у профі. Звісно, що "нє стоіт прогібаться под ізмєнчівий мір, пусть лучше он прогньотся под нас…". У даному випадку світ не прогнувся.

– Чи потрібно було Ломаченку з переходом у професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профі-рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул, Василь програв – багато у чому через недосвідченість Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Може тренера й не варто було змінювати, але добрати досвідчених людей в команду і прислухатися до порад – точно було потрібно.

– Що чекає на Ломаченка в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку", чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком? Є думка, що військовослужбовці рано чи пізно прийдуть до нього додому з питаннями, на які він повинен буде відповісти. Як думаєте, коли це станеться?

– Гадаю, що лишиться з "московським патріархатом в голові". До речі, таких людей досить багато, як і чимало банальних "ватників" або "ждунів". Але це не привід для "приїздів військових", або будь-кого. Поки людина не порушила Закони України, вона має право на свою позицію і на багато інших прав, гарантованих Конституцією. А от щоб Василь потрапив під мобілізацію, було б цікаво, він же офіцер запасу…