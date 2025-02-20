Шакур та Педлі провели першу битву поглядів

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) та британець Джош Педлі (15-0, 4 KO) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 22 лютого, в Ер-Ріяді в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Баколе та Паркером.

Нагадаємо, напередодні з бою через хворобу знявся Флойд Скофілд (18-0, 12 КО). Повідомлялось, що йому стало погано через намагання зігнати вагу. Проте батько Скофілда заявив, що Флойда отруїли та звинуватив у цьому суперника.

Shakur Stevenson faces off with Josh Padley who took the fight on just four days’ notice. pic.twitter.com/omYUnqplXq — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2025

Останній поєдинок Стівенсон провів у липні, в якій здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).