Став відомий наступний суперник Шакура

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) наступний поєдинок проведе проти Джо Кордіни (17-1, 9 КО).

Про це повідомляє Джуліус Джуліаніс.

Бій відбудеться 2 жовтня в Саудівській Аравії в андеркарді поєдинку Дмітрій Бівол та Артура Бетербієва.

Зазначається, що американець підписав з Matchroom Boxing контракт лише на 1 бій, бо хоче у 2025-му вийти на ринок вільних агентів і розпочати переговори з Джервонтою Девісом.

Шакур свій останній бій провів у липні, в якому здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).

Нагадаємо, напередодні чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко та Шакур влаштували суперечку щодо їхнього бою. Інцидент трапився на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.