Шакур передбачив майбутнє Ломаченка
Василь Ломаченко
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Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) незабаром оголосить про завершення кар'єри.
Про це боксер написав у соцмережі "Х".
"Лома завершить кар'єру. Він не намагається брати участь у великих боях, так для чого залишатися в боксі", – написав Стівенсон.
Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.
Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.