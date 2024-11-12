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Шакур передбачив майбутнє Ломаченка

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 16:02
Шакур передбачив майбутнє Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty images

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) незабаром оголосить про завершення кар'єри.

Про це боксер написав у соцмережі "Х".

"Лома завершить кар'єру. Він не намагається брати участь у великих боях, так для чого залишатися в боксі", – написав Стівенсон.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

Василь Ломаченко

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