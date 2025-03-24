Тренер Усика відмовився говорити про завершення кар'єри боксера

Сергій Лапін, тренер українського чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), не знає, коли український боксер завершить кар'єру.

Тренера цитує Daily Mail.

"Звичайно ж, Олександру вирішувати, коли він закінчить кар'єру. Наразі він насолоджується тим, що робить. Він готовий. Він у гарній формі. Олександр сказав, що завершить кар'єру, коли втомиться від боксу. Але зараз він у формі і любить це. Насправді цього року він хоче провести ще два бою, але хто знає, що станеться далі", – сказав він.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.