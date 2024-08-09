Богачук та Ортіс провели битву поглядів напередодні поєдинку

Український боксер Сергій Богачук (24-1, 23 KO), який є тимчасовим чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі, провів битву поглядів зі американцем Віктором Ортісом (21-0, 21 KO).

Бій Богачук – Ортіс відбудеться в суботу ввечері на Ultra Arena в Mandalay Bay в Лас-Вегасі.

Українець у березні цього року здолав американця Браяна Мендосу одноголосним рішенням суддів, що і дозволило йому стати тимчасовим чемпіоном світу.

Ортіс у своєму останньому бою нокаутував у першому раунді Томаса Дюлорма.