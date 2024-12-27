Богачук: Хочу довести, що є найкращим у першій середній вазі

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) висловився про перемогу над Ішмаелем Девісом в андеркарді бою Усик – Ф'юрі.

Його слова цитує Worldboxingnews.net.

"Я був дуже щасливий битися на цій великій арені під час поєдинку Усик - Ф’юрі 2. Я хочу довести, що є найкращим у першій середній вазі, і цей нокаут – ще один крок до цієї мети.

Я був радий представляти свою країну в ринзі і також дуже щасливий, що Усик виграв свій бій і залишився чемпіоном світу в надважкій вазі. Я дуже вдячний Туркі Аль аш-Шейху за цю можливість і за його обіцянку включити мене в цю подію", – сказав Богачук.