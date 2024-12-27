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Богачук: Хочу довести, що є найкращим у першій середній вазі

Руслан Травкін — 27 грудня 2024, 16:16
Богачук: Хочу довести, що є найкращим у першій середній вазі
Сергій Богачук
Getty images

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) висловився про перемогу над Ішмаелем Девісом в андеркарді бою Усик – Ф'юрі.

Його слова цитує Worldboxingnews.net.

"Я був дуже щасливий битися на цій великій арені під час поєдинку Усик - Ф’юрі 2. Я хочу довести, що є найкращим у першій середній вазі, і цей нокаут – ще один крок до цієї мети.

Я був радий представляти свою країну в ринзі і також дуже щасливий, що Усик виграв свій бій і залишився чемпіоном світу в надважкій вазі. Я дуже вдячний Туркі Аль аш-Шейху за цю можливість і за його обіцянку включити мене в цю подію", – сказав Богачук.

Нагадаємо, бій відбувався на стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді в андеркарді реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком з британцем Тайсоном Ф'юрі.

29-річний українець став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким наразі володіє американець Себастьян Фундора.

Бокс Сергій Богачук

Сергій Богачук

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