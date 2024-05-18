Сенченко: Не впевнений у перемозі Берінчика так, як у перемозі Усика

Колишній чемпіон світу з боксу В’ячелсав Сенченко має сумніви, що Денису Берінчика вдасться перемогти Еммануеля Наваррете в бою за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Своїми думками про майбутній поєдинок Сенченко поділився в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ну, не знаю. Вважаю, що в Дениса э шанси, але я не впевнений у його перемозі так, як у перемозі Усика. Тут буде дуже класний бій і мені цікаво подивитися, як Денис себе проявить", — сказав Сенченко.

Чемпіонський оєдинок 36-річного українця відбудеться зранку 19 травня. Початок — не раніше 7:00 за київським часом. Шоу проходитиме в американському Сан-Дієго.

Напередодні відбулася фінальна пресконференція бійців, на якій Денис нагадав усьому світові про війну в Україні, ввімкнувши сигнал повітряної тривоги.