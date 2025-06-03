Я хочу бути бійцем року, а не учасником бою року: Фундора – про реванш із Цзю

Чемпіон WBO і WBC в першій середній вазі Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) розповів, що очікує від реваншу з австралійцем Тімом Цзю (24-2, 17 КО). Він упевнений у свої перемозі, але не хоче, щоб бій став таким же кривавим, як і перша зустріч.

Про це американець розповів для FigthHubTV.

"Я вважаю, що побив його досить чітко. Нам просто потрібно зробити це ще раз. Я вважаю, ми продовжуємо дуже завзято тренуватися, рости. Минулий рік був добрим роком, але цей рік ще краще. Він росте, і я також росте. Нині я чемпіон. Я був об'єднаним чемпіоном кілька місяців тому, але я ще чемпіон і роблю свої речі. Ми швидко ростемо. Реванш, як і перший бій? Не хочу цього. Не з мого боку. Я хочу бути бійцем року, а не учасником бою року", – зізнався Себастьян.

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.