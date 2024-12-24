Став відомий можливий суперник Лопеса на захист титулу WBO
Теофімо Лопес
Talksport
Чемпіон світу з боксу за версією WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопес може невдовзі отримати суперника на захист свого поясу.
Про це повідомляє ESPN.
Очікується, що американець зустрінеться у ринзі із Субріелем Матіасом (21 - 2). Боксер з Пуерто-Рико має стовідсоткове співвідношення між перемогами та нокаутами.
Нагадаємо, Лопес здобув свій титул у 2023 році, перемігши Джоша Тейлора.
Після цього спортсмен здобув дві перемоги над Джамейном Ортісом та Стівом Клаггетом.
Зазначимо, що Теофімо розпочав співпрацю з тренером Канело.
Окрім того, раніше від бою із Лопесом відмовились Хейні та Камбосос.