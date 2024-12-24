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Чемпіон Бокс

Став відомий можливий суперник Лопеса на захист титулу WBO

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 21:40
Став відомий можливий суперник Лопеса на захист титулу WBO
Теофімо Лопес
Talksport

Чемпіон світу з боксу за версією WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопес може невдовзі отримати суперника на захист свого поясу.

Про це повідомляє ESPN.

Очікується, що американець зустрінеться у ринзі із Субріелем Матіасом (21 - 2). Боксер з Пуерто-Рико має стовідсоткове співвідношення між перемогами та нокаутами.

Нагадаємо, Лопес здобув свій титул у 2023 році, перемігши Джоша Тейлора.

Після цього спортсмен здобув дві перемоги над Джамейном Ортісом та Стівом Клаггетом.

Зазначимо, що Теофімо розпочав співпрацю з тренером Канело.

Окрім того, раніше від бою із Лопесом відмовились Хейні та Камбосос.

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