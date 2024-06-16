Паро сенсаційно завоював титул чемпіона IBF у першій напівсередній вазі
Австралійський боксер Ліам Паро (25-0, 15 КО) переміг пуерториканця Субріеля Матіаса (20-2, 20 КО) у бою за титул чемпіона IBF у першій напівсередній вазі.
Поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів. Паро сенсаційно виграв пояс одностайним рішенням суддів — 115-112, 115-112 та 116-111.
Напередодні Олександр Гвоздик на вечорі боксу в Лас-Вегасі поступився американцю Давіду Бенавідесу. Поєдинок проходив у андеркарді бою Джервонта Девіс — Френк Мартін, де чемпіон зміг захистити свій титул нокаутом у 8-му раунді.