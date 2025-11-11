Матіас звернувся до Сміта: Я змушу вийти ту маленьку дівчинку, що в тебе всередині

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Субріель Матіас (23-2, 22 КО) відреагував на майбутній поєдинок проти володаря титулу WBC Silver Далтона Сміта (18-0, 13 КО).

Його слова цитує Boxing News 24.

Пуерториканець звернувся до британця з жорстким посланням, пообіцявши показати свою перевагу в ринзі.

"Що робить тебе справжнім воїном – це те, що ти падаєш, обтрушуєшся і стаєш кращою людиною. Йдеться про зростання. Це просто робить тебе набагато кращим і готує до наступного виклику.Я змушу вийти ту маленьку дівчинку, що в тебе всередині.Бійці, з якими він стикався, жоден з них не є мною, і я покажу це вам 10 січня. Я вважаю себе справжнім бійцем", – заявив Матіас.