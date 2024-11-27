Хейні та Камбосос відмовились від поєдинку з Лопесом

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) заявив, що володар титулу за версією WBC Девін Хейні (31-0, 15 КО) та ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) відмовились від бою з ним.

Про це боксер розповів в соцмережі "Х".

"Ми надіслали розумні пропозиції щодо бою як команді Хейні, так і команді Камбососа. Обидві відмовилися. Якщо не вірите, запитайте у Top Rank або Брюса Трамплера. Ви безхатьки, які ховаються, як у програмі захисту свідків", – написав Лопес.

Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Напередодні Теофімо розпочав співпрацю з тренером Сауля Альвереса – Едді Рейносо.