Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Брат Ф'юрі кинув виклик ексчемпіону світу

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 18:31
Брат Ф'юрі кинув виклик ексчемпіону світу
Instagram/hughiefury

Британський боксер надважкої ваги Г'юї Ф'юрі (31-3, 18 КО) хоче провести бій з ексчемпіоном світу Енді Руїсом-молодшим (35-2-1, 23 KO).

Про це боксер заявив в Instagram.

"Перш за все, хочу привітати тебе і твою команду з підписанням контракту з Zuffa Boxing.

По-друге, я б дуже хотів зустрітися з тобою в рингу. Я дійсно вважаю, що ти один з найкращих надважковаговиків на сьогоднішній день. Я не хочу постійно вибирати собі суперників, як роблять інші. Я вірю, що я найкращий і хочу битися з найкращими.

Нам з тобою зараз потрібно організувати бій. Я пам'ятаю, кілька років тому ми повинні були зустрітися, ще до мого бою з Паркером. Цей бій має для мене сенс. Тож зв'яжися зі мною, і нехай переможе найсильніший", – розповів Ф'юрі.

Гʼюї Фʼюрі – двоюрідний брат ексчемпіона світу у гевівейті Тайсона Ф'юрі. У листопаді британець в першому раунді переміг Майкла Вебстера.

36-річний Руїс травмував руку у своєму останньому поєдинку проти Джаррелла Міллера, який завершився внічию.

Для Енді це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.

Енді Руїс Х'юї Ф'юрі

Х'юї Ф'юрі

Перемога у першому раунді: Г'юї Ф'юрі здолав Вебстера
Ітаума проведе бій проти брата Фʼюрі
Г'юї Ф'юрі заявив, що тільки він може перемогти Усика
Бій брата Ф'юрі скасували через травму
Г'юї Фʼюрі достроково переміг Гарбера

Останні новини