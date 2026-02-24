Брат Ф'юрі кинув виклик ексчемпіону світу
Британський боксер надважкої ваги Г'юї Ф'юрі (31-3, 18 КО) хоче провести бій з ексчемпіоном світу Енді Руїсом-молодшим (35-2-1, 23 KO).
Про це боксер заявив в Instagram.
"Перш за все, хочу привітати тебе і твою команду з підписанням контракту з Zuffa Boxing.
По-друге, я б дуже хотів зустрітися з тобою в рингу. Я дійсно вважаю, що ти один з найкращих надважковаговиків на сьогоднішній день. Я не хочу постійно вибирати собі суперників, як роблять інші. Я вірю, що я найкращий і хочу битися з найкращими.
Нам з тобою зараз потрібно організувати бій. Я пам'ятаю, кілька років тому ми повинні були зустрітися, ще до мого бою з Паркером. Цей бій має для мене сенс. Тож зв'яжися зі мною, і нехай переможе найсильніший", – розповів Ф'юрі.
Гʼюї Фʼюрі – двоюрідний брат ексчемпіона світу у гевівейті Тайсона Ф'юрі. У листопаді британець в першому раунді переміг Майкла Вебстера.
36-річний Руїс травмував руку у своєму останньому поєдинку проти Джаррелла Міллера, який завершився внічию.
Для Енді це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.