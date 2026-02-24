Брат Ф'юрі кинув виклик ексчемпіону світу

Британський боксер надважкої ваги Г'юї Ф'юрі (31-3, 18 КО) хоче провести бій з ексчемпіоном світу Енді Руїсом-молодшим (35-2-1, 23 KO).

Про це боксер заявив в Instagram.

"Перш за все, хочу привітати тебе і твою команду з підписанням контракту з Zuffa Boxing.

По-друге, я б дуже хотів зустрітися з тобою в рингу. Я дійсно вважаю, що ти один з найкращих надважковаговиків на сьогоднішній день. Я не хочу постійно вибирати собі суперників, як роблять інші. Я вірю, що я найкращий і хочу битися з найкращими.

Нам з тобою зараз потрібно організувати бій. Я пам'ятаю, кілька років тому ми повинні були зустрітися, ще до мого бою з Паркером. Цей бій має для мене сенс. Тож зв'яжися зі мною, і нехай переможе найсильніший", – розповів Ф'юрі.