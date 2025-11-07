Ми це зробимо: ексчемпіон світу обговорив з Усиком потенійний бій

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) заявив про готовність битися з найкращими боксерами дивізіону.

Цитує боксера Covers.com.

Мексиканець розповів про розмову з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

"Я відчуваю, що всі намагаються отримати Усика. Усик – це той, хто має пояси. Усик — це той, хто має ім'я. І Усик – це той, хто приносить гроші. Тому я думаю, що це хороший бій, який мене також зацікавив би.

Можливо, кілька тижнів тому я писав Усику. Думаю, він надіслав мені повідомлення або щось у цьому роді. Я написав: "Привіт, брате, з повагою. Я б із задоволенням вийшов на ринг із тобою. Це була б честь". Він відповів: "Коли Бог дасть, ми це зробимо. Ми це влаштуємо". Я був шокований", – заявив Руїс.