Ми це зробимо: ексчемпіон світу обговорив з Усиком потенійний бій
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) заявив про готовність битися з найкращими боксерами дивізіону.
Цитує боксера Covers.com.
Мексиканець розповів про розмову з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.
"Я відчуваю, що всі намагаються отримати Усика. Усик – це той, хто має пояси. Усик — це той, хто має ім'я. І Усик – це той, хто приносить гроші. Тому я думаю, що це хороший бій, який мене також зацікавив би.
Можливо, кілька тижнів тому я писав Усику. Думаю, він надіслав мені повідомлення або щось у цьому роді. Я написав: "Привіт, брате, з повагою. Я б із задоволенням вийшов на ринг із тобою. Це була б честь". Він відповів: "Коли Бог дасть, ми це зробимо. Ми це влаштуємо". Я був шокований", – заявив Руїс.
Руїс назвав бажаних суперників, з якими він хотів би зустрітися на ринзі.
"Усик, Тайсон Ф'юрі, Джошуа і Вайлдер — це точно. Четверо з них. Це великі імена. Я думаю, бій із Нганну мене зацікавив би. Але все залежить від них, чи погодяться вони на це.
Я знаю, що вони все ще недооцінюють цього пухкого чоловічка, цього пухкого мексиканця. Не знаю, чи погодилися б вони на бій. Не знаю, чи вважали б вони це занадто небезпечним або ще чимось", – сказав Руїс.
Напередодні повідомлялося, що Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) проведе бій проти ексволодаря титулу WBC Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).