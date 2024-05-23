Розьє: Не варто порівнювати Усика з Алі чи Тайсоном

Американський тренер Андре Розьє заявив, що новоспечений абсолютний чемпіон світу Олександр Усик не зрівняється з такими легендами боксу, як Мухаммед Алі та Майк Тайсон.

Таку думку спеціаліст висловив у інтерв'ю FightHype.com.

"Зараз зовсім інші часи, зараз набагато легше стати абсолютним чемпіоном. Не варто порівнювати Усика з Алі, як і з Майком Тайсоном, який міг свого часу нокаутувати кого завгодно.

Українця не варто порівнювати з Ленноксом Льюїсом, який легко переміг би будь-якого сучасного важковаговика. Навіть брати Клички, вони просто були кращими, той самий Джордж Форман - один удар, і ти вилетів з рингу. Зараз можу сказати, що Усик входить до топ-20 найкращих хевівейтерів в історії", — cказав Розьє.

Нагадаємо, що Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Наступний бій українця може відбутися вже в жовтні цього року. Ф’юрі підтвердив, що збирається скористатися опцією реваншу.