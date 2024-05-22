Богачук — про поєдинок Усика проти Ф’юрі: Якби рефері зупинив бій, могли б бути претензії

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що рефері діяв правильно, коли зарахував нокдаун Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) в 9 раунді бою з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Своїми думками про поєдинок за звання абсолюта він поділився в ексклюзичному коментарі Чемпіону.

— Як вам бій, які враження?

— Дуже класний бій, отримав багато емоцій від нього. Усик взагалі молодець, поєдинок провів дуже класно, до нього взагалі немає питань. Всі повинні розуміти, що наші трохи занервували, здається, у 6-му раунді, де Усик пропустив кілька ударів.Треба розуміти, що Тайсон Ф’юрі дуже серйозний суперник і те, що з ним зробив Олександр — потужно.

Мені сподобалося, що він з самого початку багато пробивав по корпусу, цих ударів не видно, але вони дуже відчуваються, вони були ефективні та неприємні для Ф’юрі. Усик класно працював по корпусу, переводив на голову, бій дуже сподобався.

— Епізод у 9-му раунді із так званим нокдауном. Як вважаєте, рефері діяв згідно правил чи повинен був дати добити Усику та зафіксувати нокаут?

— Я вважаю, що суддя діяв згідно правил. Хтось каже, що повинен був зупинити бій, можливо, з іншими спортсменами могли б і зупинити. Але я ж кажу, я бачив поєдинки, де Ф’юрі падав і всі казали, що він не встане, а він вставав та перемагав. Тайсон не той боксер, яким здається.

Якби рефері зупинив бій, могли б бути претензії. А так, поєдинок продовжився, Ф’юрі вистояв усі раунди, до судді питань немає. Взагалі, класний момент був.

— Після 12 раунду хвилювалися щодо результату?

— Ні-ні, я бачив, що Усик виграв.

Реванш між українцем та британцем може відбутися вже в жовтні цього року. Президент IBF заявив, що очолювана ним федерація готова зробити заради цього бою виняток.