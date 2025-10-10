Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він – мій герой: Кроуфорд назвав найкращого боксера в історії

Володимир Варуха — 10 жовтня 2025, 07:36
Він – мій герой: Кроуфорд назвав найкращого боксера в історії
Теренс Кроуфорд
The Ring

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) зізнався, хто надихав його протягом усієї кар’єри.

Його слова цитує The Ring.

"Рой Джонс-молодший був непереможним у свої найкращі роки. Він мій герой у боксі. Для мене він назавжди залишиться улюбленцем усіх часів", – сказав Кроуфорд.

У ніч на 14 вересня арена "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі перетворилася на справжній центр боксерського світу. Саме там відбувся грандіозний вечір боксу, головною подією якого став бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг).

У ринг вийшли двоє зірок сучасного боксу – мексиканець Сауль "Канело" Альварес (63–3–2, 39 КО), який володів усіма основними поясами (WBC, WBO, WBA, IBF), та непереможний американець Теренс Кроуфорд. Поєдинок завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше тренер Кроуфорда розповів, скільки має отримати Теренс за наступний поєдинок.

Бокс Теренс Кроуфорд Рой Джонс-молодший

Бокс

Паркер: Я розібʼю лице Усику, якщо він буде доступний
Вайлдер розповів, коли проведе наступний бій
Колишнього суперника Гвоздика заарештували за підозрою в домашньому насильстві
Роуч – про бій з Крузом: Всі захочуть битися зі мною, коли я виграю цей бій
Радник Пак'яо підтвердив завершальну стадію переговорів з чемпіоном WBA

Останні новини