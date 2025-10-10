Він – мій герой: Кроуфорд назвав найкращого боксера в історії

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) зізнався, хто надихав його протягом усієї кар’єри.

Його слова цитує The Ring.

"Рой Джонс-молодший був непереможним у свої найкращі роки. Він – мій герой у боксі. Для мене він назавжди залишиться улюбленцем усіх часів", – сказав Кроуфорд.

У ніч на 14 вересня арена "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі перетворилася на справжній центр боксерського світу. Саме там відбувся грандіозний вечір боксу, головною подією якого став бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг).

У ринг вийшли двоє зірок сучасного боксу – мексиканець Сауль "Канело" Альварес (63–3–2, 39 КО), який володів усіма основними поясами (WBC, WBO, WBA, IBF), та непереможний американець Теренс Кроуфорд. Поєдинок завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше тренер Кроуфорда розповів, скільки має отримати Теренс за наступний поєдинок.