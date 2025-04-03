Рогава назвав наступного чемпіона світу в надважкій вазі

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) вважає, що наступним королем дивізіону стане 20-річний британець Мозес Ітаума (11-0, 9 КО).

Цитує Рогаву vRINGe.

"Дивився той кард, коли він бився з Демсі Маккіном. Дуже непогано, так його зловив. Розумний хлопець. Цікавий. Швидкісний. Дуже гарний. Має класне бачення боксу. Усе бачить. Боксує грамотно. Бʼє туди, куди треба бити. Швидкість. Таймінг добрий. Цікавий. Поки що все гарно. Його добре ведуть. Цей Маккін… Він крутий. У сенсі, добрий середняк. Але ж він прийняв цей бій після великої перерви. У команді Ітауми це також врахували. Адже вони не сьогодні в бокс прийшли. І підбирають суперників так, щоби був мінімальний ризик.

Його ведуть грамотно. А він показує дуже гарний бокс. Думаю, у майбутньому він стане чемпіоном світу", – сказав Рогава.