Можливо, це заради грошей: Гарсія про ймовірне повернення Кличка

Авторитетний тренер Роберт Гарсія поділився своїми думками про можливий камбек Володимира Кличка.

Його слова цитує FigthHub.

"Я вперше про це чую. Я б не хотів це бачити, тому що Володимир може виявитися навпроти молодого і голодного бійця, здатного завдати йому шкоди.

Але якщо це буде щось на зразок того, що зробив Майк Тайсон, то я підтримаю його участь у виставковому поєдинку. Однак, якщо це буде справжній бій, то він може опинитися в біді.

Я думаю, що боксери повертаються заради грошей. Наприклад, Кличко завершив кар'єру кілька років тому. Я цілком упевнений, що він заробив багато грошей. Не думаю, що він женеться за чеком. Не знаю, це одна із ситуацій, в яких я можу тільки припускати.

Можливо, він просто хоче повернутися і влаштувати ще один великий бій", – сказав Гарсія.