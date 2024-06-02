Барселона планує обмін гравцями з Жироною

Каталонські клуби Барселона та Жирона планують зробити обмін футболістами у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Команда українців хотіла б повернути до себе у склад Оріоля Ромеу, та зберегти орендованих Еріка Гарсію та Пабло Торре. Своєю чергою Барселона зацікавлена в Пау Вікторі та Алейші Гарсії. Зазначається, що клуби вже розпочали перемовини.

Нагадаємо, у Ла Лізі сезону-2023/24 команда Хаві Ернандеса посіла другу сходинку обігнавши третю Жирону на 4 бали. Найкращим бомбардиром чемпіонату став українець Артем Довбик, який відзначився 24 рази.

Зазначимо, що нещодавно Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Його місце посів німець Ганс-Дітер Флік.