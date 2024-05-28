Довбик потрапив у символічну збірну сезону Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards

Український футболіст Жирони Артем Довбик потрапив у символічну збірну Ла Ліги сезону-2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

Також нагороду отримали його одноклубники Мігель Гутьєррес, Алейш Гарсія та Савіо.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk 😍#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

Окрім них, до збірної потрапили Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Феде Вальверде, Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер (всі — Реал Мадрид), Роберт Левандовський, Ілкай Гюндоган, Рональд Араухо (всі — Барселона), Антуан Грізманн (Атлетико), Іско (Бетіс) та Унаї Сімон (Атлетик).

Нагадаємо, найкращим гравцем Ла Ліги став Беллінгем, а найкращим тренером визнали Мічела Санчеса.