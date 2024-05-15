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Українця номінували на гравця року в Ла Лізі

Микола Дендак — 15 травня, 16:25
Українця номінували на гравця року в Ла Лізі

Український нападник Жирони Артем Довбик був номінований на гравця року в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Також серед претендентів на цю нагороду є одноклубник українця Алейш Гарсія, та найближчий переслідувач Артема в гонці бомбардирів Джуд Беллінгем з мадридського Реала.

Список претендентів:

  • Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
  • Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад)
  • Антуан Грізманн (Атлетіко де Мадрид)
  • Артем Довбик (ФК Жирона)
  • Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас)
  • Роберт Левандовський (Барселона)
  • Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
  • Іско (Реал Бетіс)
  • Алейш Гарсія (Жирона)
  • Александр Сьорлот (Вільярреал)

Нагадаємо, для українця це дебютний сезон в Ла Лізі. Він перейшов до Жирони влітку минулого року, ставши рекордним трансфером для клубу — 7,75 мільйона євро.

У поточному сезоні Довбик зіграв 34 матчі в іспанській першості, забив 20 м'ячів та віддав 7 результативних передач. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, до кінця якого залишилося 2 тури.

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Наразі Жирона посідає 3 сходинку і відстає від другої Барселони на 1 бал, проте в команди Хаві Ернандеса ще є гра в запасі.

Клуб українців вже забезпечив собі місце в наступному сезоні Ліги чемпіонів.

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Артем Довбик

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