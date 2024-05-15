Українця номінували на гравця року в Ла Лізі
Український нападник Жирони Артем Довбик був номінований на гравця року в іспанській Ла Лізі.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Також серед претендентів на цю нагороду є одноклубник українця Алейш Гарсія, та найближчий переслідувач Артема в гонці бомбардирів Джуд Беллінгем з мадридського Реала.
Список претендентів:
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
- Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад)
- Антуан Грізманн (Атлетіко де Мадрид)
- Артем Довбик (ФК Жирона)
- Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас)
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
- Іско (Реал Бетіс)
- Алейш Гарсія (Жирона)
- Александр Сьорлот (Вільярреал)
Нагадаємо, для українця це дебютний сезон в Ла Лізі. Він перейшов до Жирони влітку минулого року, ставши рекордним трансфером для клубу — 7,75 мільйона євро.
У поточному сезоні Довбик зіграв 34 матчі в іспанській першості, забив 20 м'ячів та віддав 7 результативних передач. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, до кінця якого залишилося 2 тури.
Наразі Жирона посідає 3 сходинку і відстає від другої Барселони на 1 бал, проте в команди Хаві Ернандеса ще є гра в запасі.
Клуб українців вже забезпечив собі місце в наступному сезоні Ліги чемпіонів.