Українця номінували на гравця року в Ла Лізі

Український нападник Жирони Артем Довбик був номінований на гравця року в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Також серед претендентів на цю нагороду є одноклубник українця Алейш Гарсія, та найближчий переслідувач Артема в гонці бомбардирів Джуд Беллінгем з мадридського Реала.

Список претендентів:

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад)

Антуан Грізманн (Атлетіко де Мадрид)

Артем Довбик (ФК Жирона)

Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас)

Роберт Левандовський (Барселона)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Іско (Реал Бетіс)

Алейш Гарсія (Жирона)

Александр Сьорлот (Вільярреал)

Нагадаємо, для українця це дебютний сезон в Ла Лізі. Він перейшов до Жирони влітку минулого року, ставши рекордним трансфером для клубу — 7,75 мільйона євро.

У поточному сезоні Довбик зіграв 34 матчі в іспанській першості, забив 20 м'ячів та віддав 7 результативних передач. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, до кінця якого залишилося 2 тури.

Наразі Жирона посідає 3 сходинку і відстає від другої Барселони на 1 бал, проте в команди Хаві Ернандеса ще є гра в запасі.

Клуб українців вже забезпечив собі місце в наступному сезоні Ліги чемпіонів.