Riyadh Season та Matchroom підписали угоду про співпрацю

Дві великі компанії з просування спортивних подій Riyadh Season та Matchroom оголосили про підписання угоди про співпрацю.

Про це повідомило видання The Ring.

У меморандумі компаній йдеться не тільки про бокс, а й про події в інших видах спорту, зокрема дартсі та снукері.

Matchroom Sport and Riyadh Season announced a new groundbreaking collaboration that will cover a host of huge events across Matchroom Boxing, Professional Darts Corporation, and World Snooker.



— Ring Magazine (@ringmagazine) October 5, 2025

У листопаді Ер-Ріяд прийме чемпіонат світу зі снукеру з рекордними призовими, а у січні 2026-го там відбудеться турнір серії Masters з дартсу.

Зазначимо, що раніше повідомлялось про готовність Гірна продати Matchroom за 1,5 млрд фунтів.

Також голова управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що готовий продовжити співпрацю з Саулем Канело Альваресом.