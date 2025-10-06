Riyadh Season та Matchroom підписали угоду про співпрацю
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images
Дві великі компанії з просування спортивних подій Riyadh Season та Matchroom оголосили про підписання угоди про співпрацю.
Про це повідомило видання The Ring.
У меморандумі компаній йдеться не тільки про бокс, а й про події в інших видах спорту, зокрема дартсі та снукері.
У листопаді Ер-Ріяд прийме чемпіонат світу зі снукеру з рекордними призовими, а у січні 2026-го там відбудеться турнір серії Masters з дартсу.
Зазначимо, що раніше повідомлялось про готовність Гірна продати Matchroom за 1,5 млрд фунтів.
Також голова управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що готовий продовжити співпрацю з Саулем Канело Альваресом.