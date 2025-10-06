Українська правда
Riyadh Season та Matchroom підписали угоду про співпрацю

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 11:00
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Дві великі компанії з просування спортивних подій Riyadh Season та Matchroom оголосили про підписання угоди про співпрацю.

Про це повідомило видання The Ring.

У меморандумі компаній йдеться не тільки про бокс, а й про події в інших видах спорту, зокрема дартсі та снукері.

У листопаді Ер-Ріяд прийме чемпіонат світу зі снукеру з рекордними призовими, а у січні 2026-го там відбудеться турнір серії Masters з дартсу.

Зазначимо, що раніше повідомлялось про готовність Гірна продати Matchroom за 1,5 млрд фунтів.

Також голова управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що готовий продовжити співпрацю з Саулем Канело Альваресом.

