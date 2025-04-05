Букер переважив Вихриста напередодні бою

Український надважковаговик Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) та Райдел Букер (28-7-1, 15 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні бою.

Результати зважування

Віктор Вихрист – 104,8 кг

Райдел Букер – 119,5 кг

Поєдинок відбудеться 5 квітня на арені MBS у Потсдамі, Німеччина.

Нагадаємо, українець провів минулого року два бої – у вересні переміг боснійця Мірко Тінтора (16-9-1, 9 КО), а у лютому технічним нокаутом здолав аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.

44-річний Букер наприкінці грудня технічним нокаутом переміг колумбійця Джона Кортеса.