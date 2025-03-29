Резніченко переміг Цюру та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі

У суботу, 29 березня, у Львові проходить вечір боксу, організований промоутерською компанією KO Promotions.

Так, Арсеній Резніченко (9-0, 5 KO) одноголосним рішенням суддів переміг Андрія Цюру (9-3, 6 KO) та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.

Рахунок 100:90, 99:91, 99:91.

Головною подією стане бій за титул WBC Francophone у бриджервейті (до 101,6 кг) – на рингу зійдуться непереможений українець Олександр Гриців (9-0, 6 КО) та представник Німеччини Рад Рашид (23–9, 19 КО)

Раніше повідомлялося, що бій українського чемпіона IBF International та WBA Continental Даніеля Лапіна проти словацького боксера Роберта Рачема скасували.