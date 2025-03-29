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Резніченко переміг Цюру та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі

Олексій Мурзак — 29 березня 2025, 21:09
Резніченко переміг Цюру та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі
KO Promotions

У суботу, 29 березня, у Львові проходить вечір боксу, організований промоутерською компанією KO Promotions.

Так, Арсеній Резніченко (9-0, 5 KO) одноголосним рішенням суддів переміг Андрія Цюру (9-3, 6 KO) та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.

Рахунок 100:90, 99:91, 99:91.

Головною подією стане бій за титул WBC Francophone у бриджервейті (до 101,6 кг) – на рингу зійдуться непереможений українець Олександр Гриців (9-0, 6 КО) та представник Німеччини Рад Рашид (23–9, 19 КО)

Раніше повідомлялося, що бій українського чемпіона IBF International та WBA Continental Даніеля Лапіна проти словацького боксера Роберта Рачема скасували.

Олександр Гриців

Олександр Гриців

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