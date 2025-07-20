Найвеличніший боксер усіх часів: студія аналітиків DAZN вибухнула емоціями після перемоги Усика над Дюбуа

Перемога Олександра Усика над Деніелом Дюбуа викликала справжній вибух емоцій у студії аналітиків стрімінгового гіганта DAZN.

Після ефектного тріумфу українця в п’ятому раунді експерти буквально не могли стримати захват, і ведучий ефіру не вагаючись назвав Усика "найвеличнішим боксером усіх часів".

"Це кінець! Найвеличніший боксер усіх часів. 38-річний Усик прикінчив 27-річного Дюбуа. Тепер не має бути жодних питань стосовно нього. І навіть не кажіть мені про Тайсона Ф'юрі. Ви дивилися на короля – Олександра Усика" , – прокричав один з аналітиків.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Дюбуа Усик увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення для надважкої ваги.

Цілком ймовірно, що наступним опонентом українця буде зірковий новозеландський боксер, який вже став обовʼязковим претендентом на один із титулів.

Раніше повідомлялося, що Олександр може провести бій із Джейком Полом за правилами ММА.