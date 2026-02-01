Раян Гарсія відмовився від підтримки Трампа після оприлюднення "файлів Епштейна"

Американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 КО) відмовився від підтримки президента США Дональда Трампа.

Про це боксер написав на своїй сторінці у мережі Х.

27-річний спортсмен зробив публічну заяву після оприлюднення Мін'юстом США частини "файлів Епштейна".

"Я відмовляюся від своєї колишньої підтримки Дональда Трампа. Будь-кого, хто був причетний до будь-якої справи, пов'язаної з цим островом, і того, що вони робили, я просто ніяк не можу підтримувати", – написав Гарсія.

Зазначимо, що у частині "файлів Епштейну" згадується ім'я президента США Дональда Трампа. В одному з них йдеться нібито про сексуальне насильство 13-річної дівчини.

Джеффрі Епштейн був відомим американським фінансистом. У 2008 році його заарештували за звинуваченням у злочинах сексуального характеру, в тому числі торгівлею неповнолітніх дівчат для інтимних послуг. У 2019 році злочинець помер у в'язниці. На момент смерті йому було 66 років.

Раніше повідомлялося, що Раян Гарсія та чемпіон WBC в напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) проведуть бій в Лас-Вегасі.