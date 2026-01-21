Рамірес: Гвоздик знову стане чемпіоном

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Хільберто Рамірес (48-1, 30 KO) вважає, що Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) знову може стати чемпіоном під егідою Zuffa Boxing.

Про це боксер розповів у коментарі ESNEWS.

"Був дуже здивований, що Джей Опетая підписався з Zuffa Boxing. І Гвоздик підписався... Гвоздик теж дуже талановитий? Думаю, він може знову стати чемпіоном", – сказав Рамірес.

Востаннє Гвоздик виходив у ринг наприкінці квітня 2025 року, коли нокаутував по ходу третього раунду Ентоні Голлавея. Натомість Калайджич має за своєю спиною 29 перемог (21 – нокаутом) при 3-х поразках. У своєму крайньому поєдинку Радивоє програв Девід Морреллу за очками суддів: 118-110 та 117-111 (двічі).

Очікується, що український боксер вийде на ринг у перший день лютого, а його суперником стане Радивоє Калайджич.