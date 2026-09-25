Колишній суперник Кличка невдало повернувся на ринг після 14-річної паузи

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Хасім Рахман (50-10-2, 41 KO) провів перший поєдинок після 12-річної паузи.

Колишній суперник Володимира Кличка програв джорнімену Філіпу Тріантафілло (5-4, 1 KO). Бій тривав усі регламентовані шість раундів.

53-річний американець прогнозовано втратив швидкість і не зміг нічим здивувати свого суперника. Він поступився одностайним рішенням суддів – 55:59, 56:58, 56:58.

The 53-year-old former heavyweight world champion Hasim Rahman (50-10-2) made his ring comeback today after more than 12 years and lost by unanimous decision to club fighter Phillip Triantafillo (5-4) in Hammond, Indiana. 🇺🇸

The scores were 59-55 twice and 58-56. pic.twitter.com/qaZY8LqFzy — Permante (@PermantexG) September 25, 2026

Зазначимо, що востаннє Рахман виходив на ринг у 2014 році. Тоді він поступився за очками в трираундовому поєдинку Ентоні Нансену під час турніру в Новій Зеландії.

Під час кар'єри американець провів низку боїв проти зірок хевівейту. Зокрема, у 2008 році він програв Володимиру Кличку в битві за три титули.

Найгучнішу перемогу Хасім здобув над Ленноксом Льюїсом. Він нокаутував легендарного "Лева" у п'ятому раунді.