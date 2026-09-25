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Колишній суперник Кличка невдало повернувся на ринг після 14-річної паузи

Денис Іваненко — 25 вересня 2026, 11:20
Колишній суперник Кличка невдало повернувся на ринг після 14-річної паузи
Хасім Рахман
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Хасім Рахман (50-10-2, 41 KO) провів перший поєдинок після 12-річної паузи.

Колишній суперник Володимира Кличка програв джорнімену Філіпу Тріантафілло (5-4, 1 KO). Бій тривав усі регламентовані шість раундів.

53-річний американець прогнозовано втратив швидкість і не зміг нічим здивувати свого суперника. Він поступився одностайним рішенням суддів – 55:59, 56:58, 56:58.

Зазначимо, що востаннє Рахман виходив на ринг у 2014 році. Тоді він поступився за очками в трираундовому поєдинку Ентоні Нансену під час турніру в Новій Зеландії.

Під час кар'єри американець провів низку боїв проти зірок хевівейту. Зокрема, у 2008 році він програв Володимиру Кличку в битві за три титули.

Найгучнішу перемогу Хасім здобув над Ленноксом Льюїсом. Він нокаутував легендарного "Лева" у п'ятому раунді.

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