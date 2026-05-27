Колишній суперник Кличка вирішив повернутися в ринг і стати найстаршим чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Хасім Рахман (50-9-2, 41 KO) планує оголосити про повернення у професійний бокс.

Про це повідомляє BoxingScene.

53-річний американець розраховує стати найстаршим чемпіоном світу в історії гевівейту.

Рахман не виходив у ринг з 2014 року, коли програв за очками Ентоні Нансену в трираундовому бою на турнірі Super 8 у Новій Зеландії.

На піку кар'єри "Скеля" став автором однієї з найбільших сенсацій в історії надважкої ваги – у квітні 2001 року він нокаутував Леннокса Льюїса у п'ятому раунді та відібрав у нього чемпіонський титул. Втім, у реванші через сім місяців Льюїс повернув собі перемогу, нокаутувавши Рахмана у четвертому раунді.

Загалом Рахман був чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBC (2001, 2006) та версією IBF (2001).

У 2008 році Володимир Кличко переміг Хасіма Рахмана технічним нокаутом у сьомому раунді та захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та IBO.

Очікується, що Рахман може провести бій 14 липня на арені ESL Ballpark у США, але суперник поки що не визначений.

Раніше Володимир Кличко заінтригував з можливим поверненням на ринг. Легендарний українець теж мріє стати найстаршим чемпіоном світу.