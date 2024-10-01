Рахман: Усик, Ф'юрі та Джошуа підуть з боксу до кінця 2025 року

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Хасім Рахман (50-9-2, 41 КО) вважає, що боксери Олександр Усик (22-0, 14 КО), Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) завершать професійну кар'єру до кінця 2025 року.

Про це Рахман розповів порталу FightHype.com.

"Я думаю, що Деонтей Вайлдер зіграв велику роль в протистоянні Усика і Тайсона Ф'юрі. Я вважаю, що Вайлдер і Тайсон Ф'юрі витягли один з одного все. Вони обидва — це оболонки колишніх себе, і я вірю, що Усик нокаутує Ф'юрі в реванші. Він знає, що може покласти його на ринг і завдати йому болю, і тепер я думаю, що матиме впевненість.

Я вважаю, що Олександр повинен битися з переможцем бою-реваншу Джошуа – Дюбуа, а потім завершити з боксом. Чоловік зробив усе, що можна зробити в боксі. Він один із найвидатніших чемпіонів усіх часів. Він золотий медаліст Ігор, абсолютний чемпіон важкої та надважкої ваги. Що ще можна зробити? Він усе це зробив. Я думаю, що і Ф'юрі, і Усик, і Джошуа підуть з боксу до кінця 2025 року", – сказав Рахман.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа, після перемоги над Ентоні Джошуа, заявив, що хотів би провести другий бій проти українського боксера.

Перший поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою 37-річного боксера нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.