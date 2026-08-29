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Легендарний екссуперник Кличка проведе перший бій за 12 років

Сергій Шаховець — 29 серпня 2026, 10:46
Легендарний екссуперник Кличка проведе перший бій за 12 років
Хасім Рахман
instagram.com/hasimrahmanjr/

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Хасім Рахман (50-9-2, 41 КО) повернеться на ринг після 12-річної паузи.

Про це повідомляє Boxing News 24.

53-річний американець проведе поєдинок проти 35-річного співвітчизника Філіпа Тріантафілло (4-4, 1 КО). Бій відбудеться 24 вересня на арені Hammond Sportsplex в Індіані, США.

Рахман і Тріантафілло
Рахман і Тріантафілло
Boxing News 24

Рахман востаннє виходив у ринг у 2014 році, коли програв за очками Ентоні Нансену в трираундовому поєдинку на турнірі у Новій Зеландії.

Повернення Рахмана мало відбутися 14 липня, однак бій перенесли на 18 серпня, після чого він знову не відбувся.

На піку кар'єри Рахман став автором однієї з найбільших сенсацій в історії надважкої ваги. У квітні 2001 року він нокаутував Леннокса Льюїса у п'ятому раунді та відібрав у британця чемпіонський титул. У реванші, який відбувся через сім місяців, Льюїс взяв реванш, нокаутувавши Рахмана у четвертому раунді.

Загалом Рахман двічі ставав чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBC (2001, 2006) та одного разу володів титулом IBF (2001).

У 2008 році американець зустрічався з Володимиром Кличком. Українець переміг Рахмана технічним нокаутом у сьомому раунді та захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та IBO.

Раніше промоутер Олександр Красюк оцінив перспективи можливого повернення на професійний ринг колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

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