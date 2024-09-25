Колишній чемпіон світу у надважкій вазі дав пораду Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Хасім Рахман (50-9-2, 41 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) має задуматися над зміною тренера.

Його слова цитує Boxingnews24.

"Думаю, Ентоні потрібен інший тренер. Я знаю, що є тренер, з яким він не завжди ладнає, але я вважаю, що Леннокс Льюїс може привести його до чемпіонського титулу в надважкій вазі. Які б маленькі розбіжності у них не були, вони можуть відкинути їх убік і створити британську команду мрії, яка повернеться і втретє завоює титул.

Я думаю, що Леннокс – це та людина, яка потрібна Ентоні. Я знаю, що Льюїс погодиться. Найголовніше – це досвід. Леннокс був у тій ситуації, в якій зараз перебуває Ентоні, і він знає, як повернутися. Щоразу, коли Льюїс опинявся в такій ситуації, він виходив переможцем", – сказав Джошуа.