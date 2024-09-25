Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі дав пораду Джошуа

Руслан Травкін — 25 вересня, 11:57
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі дав пораду Джошуа
Ентоні Джошуа
Instagram

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Хасім Рахман (50-9-2, 41 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) має задуматися над зміною тренера.

Його слова цитує Boxingnews24.

"Думаю, Ентоні потрібен інший тренер. Я знаю, що є тренер, з яким він не завжди ладнає, але я вважаю, що Леннокс Льюїс може привести його до чемпіонського титулу в надважкій вазі. Які б маленькі розбіжності у них не були, вони можуть відкинути їх убік і створити британську команду мрії, яка повернеться і втретє завоює титул.

Я думаю, що Леннокс – це та людина, яка потрібна Ентоні. Я знаю, що Льюїс погодиться. Найголовніше – це досвід. Леннокс був у тій ситуації, в якій зараз перебуває Ентоні, і він знає, як повернутися. Щоразу, коли Льюїс опинявся в такій ситуації, він виходив переможцем", – сказав Джошуа.

Дюбуа декілька днів тому переміг Ентоні Джошуа. Він вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Ентоні Джошуа Рахман Леннокс Льюїс

Ентоні Джошуа

Гірн: Джошуа захоче реваншу з Дюбуа
Він падав після кожного влучного удару: Льюїс – про поразку Джошуа від Дюбуа
Екстренер Джошуа: В Ентоні ще є два великі бої
Дюбуа готовий провести бій-реванш з Джошуа
Він був під гіпнозом: Тренер Дюбуа відреагував на поразку Джошуа

Останні новини