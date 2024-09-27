В команді Усика попросили Playboy видалити фото боксера

Usyk 17 Promotions, промотуерська компанія Олександра Усика, попросила Playboy Ukraine видалити фото з боксером.

Акаунт компанії звернувся до Playboy під постом журналу в Instagram.

" Добрий день, Playboy Ukraine , видаліть будь ласка. Ви не маєте права виставляти фотографії без узгодження з Олександром Усиком", – йдеться в коментарі Usyk 17 Promotions.

Не обійшов стороною публікацію Playboy і сам Усик. Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO написав "Брехня" під постом одного з боксерських пабліків, у якому йдеться про те, що боксер знявся для всесвітньо відомого журналу для дорослих.