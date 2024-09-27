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В команді Усика попросили Playboy видалити фото боксера

Ігор Чернявський — 27 вересня, 21:45
В команді Усика попросили Playboy видалити фото боксера
Getty Images

Usyk 17 Promotions, промотуерська компанія Олександра Усика, попросила Playboy Ukraine видалити фото з боксером.

Акаунт компанії звернувся до Playboy під постом журналу в Instagram.

"Добрий день, Playboy Ukraine, видаліть будь ласка. Ви не маєте права виставляти фотографії без узгодження з Олександром Усиком", – йдеться в коментарі Usyk 17 Promotions.

Не обійшов стороною публікацію Playboy і сам Усик. Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO написав "Брехня" під постом одного з боксерських пабліків, у якому йдеться про те, що боксер знявся для всесвітньо відомого журналу для дорослих.

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