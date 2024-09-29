Воррен – про поєдинок Ф'юрі проти Усика: Перемогу можна було віддати в будь-який бік

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) Френк Воррен не вважає, що його підопічний програв проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Тайсон ставиться до цього дуже по-філософськи. Йому здавалося, що він виграв бій. Я думав, що він вирвав перемогу, але це був близький поєдинок. Його можна було віддати в будь-який бік. Багато нейтральних експертів на кшталт Томаса Гаузера, люди, які не нав'язують свою думку, порахували, що там була нічия. Усику віддали на раунд більше – і це роздільне рішення суддів.

Ф'юрі потрібно було продовжувати робити те, що він робив у першій половині бою. Я думав, що він реально зупинить Усика. Тайсон завдав відмінного удару – ви могли побачити, як Усик відкинувся назад. Але він умілий боєць, і зробив те, що повинен був зробити. Я просто знаю Тайсона. Він розумний хлопець, він знає, що йому потрібно зробити", – сказав Воррен.