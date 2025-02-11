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Воррен назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 14:20
Воррен назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер
Даніель Дюбуа
Getty images

Промоутер Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі Френк Воррен назвав фаворита протистояння свого підопічного з Джозефом Паркером.

Слова представника британця наводить Sky Sport.

"У перших трьох раундах проти Хрговича Даніелю було дуже важко, але він зціпив зуби, а потім показав, що вміє. Коли Дюбуа бився з Джошуа, то Ентоні був фаворитом, але одразу після гонгу, Дюбуа показав, хто головний у ринзі.

Вперше за п'ять боїв він виходить фаворитом на бій проти Джозефа Паркера, який зараз на підйомі. У мене немає сумнівів, що Даніель знову продемонструє щось надзвичайне", – розповів Воррен.

Нагадаємо, поєдинок між Дюбуа та Паркером відбудеться 22 лютого у Саудівській Аравії.

Раніше Воррен назвав Усика єдиною перешкодою для домінування британців у боксі.

Френк Воррен Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

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