Воррен назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер

Промоутер Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі Френк Воррен назвав фаворита протистояння свого підопічного з Джозефом Паркером.

Слова представника британця наводить Sky Sport.

"У перших трьох раундах проти Хрговича Даніелю було дуже важко, але він зціпив зуби, а потім показав, що вміє. Коли Дюбуа бився з Джошуа, то Ентоні був фаворитом, але одразу після гонгу, Дюбуа показав, хто головний у ринзі.

Вперше за п'ять боїв він виходить фаворитом на бій проти Джозефа Паркера, який зараз на підйомі. У мене немає сумнівів, що Даніель знову продемонструє щось надзвичайне", – розповів Воррен.