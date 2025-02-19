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Воррен розповів, що стоятиме на кону бою Дюбуа – Паркер

Микола Дендак — 19 лютого 2025, 08:20
Воррен розповів, що стоятиме на кону бою Дюбуа – Паркер
Френк Воррен
Getty Images

Промоутер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Френк Воррен заявив, що бій його клієнта проти новозеландського боксера Джозефа Паркера (35–3, 23 КО) є дуже важливим. На кону стоятиме все, зокрема, поєдинок за абсолюта проти Олександра Усика.

Слова промоутера передає SkySports.

"Даніелю – 27 років, Джозефу – 33, що не так вже й багато для важковаговика. Хтось з них молодий і на підйомі, а для когось це останній шанс. Усик – номер один у важкій вазі з трьома поясами, Тайсон Ф'юрі на пенсії, тож номер один і номер два битимуться один з одним.
Це два найкращі важковаговики світу, які б'ються на рингу разом за шанс об'єднати пояси проти Усика. Переможець отримає все. Той, хто програє, буде дуже, дуже розчарований. Це буде приголомшливий бій", – сказав Воррен.

Нагадаємо, поєдинок між Дюбуа та Паркером відбудеться 22 лютого у Саудівській Аравії. Френк вважає фаворитом свого клієнта.

Раніше Воррен назвав Усика єдиною перешкодою для домінування британців у боксі.

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