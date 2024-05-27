Гірн закликав IBF не робити винятків для Усика

Промоутер Едді Гірн, який представляє Ентоні Джошуа, вважає, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) відхилить офіційний запит про виключення з правил для абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика і зробить титул вакантним.

Цитує Гірна Boxing 24/7.

"ІBF вже робила виняток Усику. Я розумію обидві сторони, адже дійсно не хочеться, щоб чемпіонські титули були розділені, але у вас є боксер Філіп Хргович, який є обов’язковим претендентом уже дуже довго, він уже дуже довго чекає.

Наскільки я знаю, мегафайт Усик – Ф’юрі відбувся за умови, що переможець має провести бій з Хрговичем без жодних винятків.

Ігнорувати свого обов’язкового претендента протягом двох-трьох років не можна. Я розумію, що добре мати безперечного чемпіона. Але якщо поглянути на ситуацію з боку Хрговича, він був обов’язковим, а тепер виходить, перемагає Дюбуа, і що? Йому кажуть, що він не отримає титульного бою до літа 2025 року.

Це нечесно. Я розумію обидві сторони суперечки, але очікую, що пояс IBF стане вакантним. Але це малоймовірно відбудеться 1 червня", — сказав Гірн.