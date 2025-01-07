Гірн: Я не думаю, що Дюбуа зможе побити Паркера

Відомий промоутер Едді Гірн зізнався, що не впевнений у перемозі чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Його слова передає BoxingScene.

"Джошуа може провести бій проти Дюбуа. Але, послухайте, сперші Даніель ще має побити Паркера, і я не думаю, що він це зробить", – сказав Гірн.

Зазначимо, що бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.