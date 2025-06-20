Воррен: Усик ще може багато дати боксу

Промоутер чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Френк Воррен вважає, що український володар поясів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) може продовжувати кар'єру попри солідний вік.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Він ще багато може дати. Українець любить цю справу – боєць до мозку кісток. Він залишиться, скільки сам захоче. Але, як я вже казав, 19 липня, ймовірно, ми побачимо зміну поколінь. Це буде важкий бій для обох, але я вірю, що Даніель може перемогти. Якщо ж ні – Усик все одно залишиться володарем чотирьох поясів, і, швидше за все, знов буде матч-реванш", – сказав Воррен.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Зауважимо, що на початку червня Олександр Усик випередив легендарного Евандера Холіфілда в рейтингу 10 найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні.

Окрім того, Френк Воррен розповів Чемпіону у чому він бачить спільні риси України та Великої Британії, а також як британські фанати ставляться до Усика.