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Промоутер Богачука відреагував на завоювання Усиком звання абсолютного чемпіона в гевівейті

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 05:35
Промоутер Богачука відреагував на завоювання Усиком звання абсолютного чемпіона в гевівейті

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси українського боксера Сергія Богачука (26-2, 24 КО), прокоментував тріумф Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

У соцмережі "Х" він визнав, що це важлива перемога для всієї України.

"Велика перемога нокаутом для Усика та українського боксу на "Вемблі".

Жодних сумнівів у цій перемозі нокаутом – просто найкращий", – написав Леффлер.

Нагадаємо, Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення. Окрім того, Усик залишається єдиним боксером в ері 4-х поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта став для нього третім у кар'єрі. Він є другим в історії боксером, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.

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