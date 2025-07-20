Промоутер Богачука відреагував на завоювання Усиком звання абсолютного чемпіона в гевівейті

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси українського боксера Сергія Богачука (26-2, 24 КО), прокоментував тріумф Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

У соцмережі "Х" він визнав, що це важлива перемога для всієї України.

"Велика перемога нокаутом для Усика та українського боксу на "Вемблі". Жодних сумнівів у цій перемозі нокаутом – просто найкращий", – написав Леффлер.

Huge KO win for @usykaa and Ukrainian #boxing at Wembley. No doubt about this KO victory, simply the best 🇺🇦🥊🏆 — Tom Loeffler (@TomLoeffler1) July 19, 2025

Нагадаємо, Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення. Окрім того, Усик залишається єдиним боксером в ері 4-х поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта став для нього третім у кар'єрі. Він є другим в історії боксером, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.