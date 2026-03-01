Помер відомий український тренер, який виховав понад 40 майстрів спорту

1 березня на 66-му році життя зупинилося серце легенди одеського боксу Азера Мустафаєва.

Про це повідомила Федерація боксу Одеської області.

Азер Мустафаєв народився 31 жовтня 1961 року в азербайджанському місті Сумгаїт. У 1975 році розпочав боксерську кар'єру. Загалом на рингу провів понад 100 боїв, в яких здобув 86 перемог.

Після завершення виступів у 1988 році перейшов на тренерську роботу. Фахівець був тренером збірної Одеси та клубу БК "Лівша". Мустафаєв виховав понад 40 майстрів спорту, трьох майстрів спорту міжнародного клусу, багаторазових чемпіонів світу, призерів чемпіонату Європи та світу.

Мустафаєв був старшим викладачем кафедри спорту та фізичного виховання Одеського національного університету імені Мечникова, радником президента Федерації боксу Одеської області, лауреатом міжнародної премії "Золотий Мангуст", заслуженим працівником фізичної культури та спорту України.

