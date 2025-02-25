Відправляв у нокаут тренера Тайсона: помер іменитий американський боксер

Пішов з життя колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Грег Хауген (40-10-1, 19 КО). Йому було 64 роки.

Про це повідомила пресслужба WBC.

Колишній боксер помер від ускладнень від раку. Грег був відомий своїм запеклим, грізним бойовим і безкомпромісним стилем на рингу, який приніс йому перемоги над Реєм Манчіні, Вінні Пасом і Гектором "Мачо" Камачо.

Одним із найбільш пам’ятних моментів його кар’єри став бій проти Хуліо Сезара Чавеса на стадіоні "Ацтека" в 1993 році, де він бився перед понад 132 000 уболівальників. Американець поступився легенді мексиканського боксу нокаутом у 5 раунді.

Протягом кар'єри він також здобув перемогу технічним нокаутом у 7 раунді над Фредді Роучем. Цей боксер згодом став відомим тренером, який співпрацював із Майком Тайсоном, Менні Пак'яо, Оскаром Де Ла Хойєю та іншими зірками боксу.

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